   Arfaoui - تروح وترجع  

بعد أن تجاهل مراسلتها قبل اعفائها، ألفة حامدى توجّه رسالة مفتوحة لقيس سعيد وتحمّله مسؤولية انقاذ التونيسار

Publié le Lundi 01 Mars 2021 - 09:06 قراءة: 0 د, 32 ث
باب نات - وجهت الاثنين 1 مارس، الر.م.ع للتونيسار المقالة ألفة حامدي رسالة مفتوحة الي رئيس الجمهورية قيس سعيد حول التونيسار تحت عنوان "محاربة الفساد فعلا لا قولا".

واوضحت ألفة حامدي أنها اختارت توجيه رسالة مفتوحة لرئيس الجمهورية باعتبار انها سبق أن راسلته قبل اعفائها بأسبوع الا أنه لم يرد على مراسلتها شأنه شأن رئيس البرلمان راشد الغنوشي.


واستعرضت ألفة حامدي أبرز مشاكل التونيسار مشيرة الي أن الفساد وسوء التصرف، أبرزها داعية رئيس الجمهورية الي محاربة الفساد فعلا لا قولا.

كما قدمت ألفة حامدي مجموعة من النقاط لانقاذ الشركة وحمّلت رئيس الجمهورية مسؤولية ذلك باعتبار أن انقاذ التونيسار مقوم من مقومات السيادة الوطنية وفق نص الرسالة.



Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221476

Toucom  (France)  |Lundi 01 Mars 2021 à 10h 51m |           
إذا استفاق ساكن قرطاج من سباته العميق وقرٌر الرد على ألفة الحامدي سيقول لها : " وردت أخطاء في رسالتك الموقرة . نقول الكوفيد لا الكوفيك (النقطة 3-في الرسالة) ونقول : ولديكم سديد النظر ولا نقول ولكن سديد النظر (آخر الرسالة)."وستقول ساكنة قرطاج :" قرأت الرسالة فأُغمي علي".
خلاصة القول : " لمن تقرأ زابورك يا داوود ؟"

Mnasser57  (Austria)  |Lundi 01 Mars 2021 à 09h 32m |           
هذا النوع من الشباب الذي يتقد حيوية ووطنية وشجاعة ,هذه الشابة الغيورة على وطنها لها ارادة صلبة وعزيمة النساء اللاتي يردن النهوض بالبلاد وجعلها منارة في العالم لماذا لا يقع الشد على يديها والسماع الى ارائها و أفكارها ومخططاتها خاصة وانها ذات خبرة عالية في مجال تخصصها ؟



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