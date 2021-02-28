وكالة الأدوية الأمريكية تصرح باستخدام لقاح جونسون أند جونسون

فرانس 24 -

صرحت الولايات المتحدة السبت بالاستخدام الطارئ للقاح "جونسون أند جونسون"، ليصبح بذلك ثالث جرعة مضادة لفيروس كورونا أعطي الضوء الأخضر لها في إطار التصدي لكوفيد-19.وقالت جانيت وودكوك القائمة بأعمال رئيسة الوكالة الأمريكية للأغذية والعقاقير (أف دي إيه) إن "التصريح باستخدام هذا اللقاح يوسع قائمة اللقاحات المتاحة، لمساعدتنا في مكافحة هذه الجائحة التي اوقعت أكثر من نصف مليون وفاة في الولايات المتحدة".واللقاح الذي تصنعه شركة "جونسون أند جونسون" والذي بدأ استخدامه في جنوب افريقيا، منتظر بشكل خاص في العالم لأنه خلافا للقاحات الأخرى لا يتطلب إلا جرعة واحدة.ولديه ميزة أخرى في المجال اللوجستي إذ يمكن تخزينه في درجات حرارة البراد، ما يسهل بشكل كبير توزيعه.ورحب الرئيس جو بايدن بالموافقة على استخدام لقاح شركة جونسون أند جونسون، لكنه شدد في المقابل على ضرورة مواصلة توخي الحذر.سيكون لدى واشنطن ما يكفي من اللقاحات لتطعيم كل السكان تقريباوأعلنت الحكومة الأمريكية أن هناك ثلاثة ملايين جرعة على الأقل من لقاح جونسون أند جونسون جاهزة للتوزيع "اعتبارا من الأسبوع المقبل".وتعهدت جونسون أند جونسون تأمين 100 مليون جرعة للولايات المتحدة قبل نهاية حزيران/يونيو.ومع طلبية 600 مليون جرعة من فايزر وموديرنا، سيكون لدى الولايات المتحدة بحلول نهاية تموز/يوليو ما يكفي من اللقاحات لتطعيم كل السكان تقريبا.لكن إعطاء الضوء الأخضر للقاح جونسون أند جونسون من شأنه تسريع حملة التطعيم بشكل إضافي.فرانس24/أ ف ب