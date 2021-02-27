وليد جلاد: قيس سعيد يريد تعيين توفيق شرف الدين كخليفة للمشيشي على رأس الحكومة

قال النائب وليد جلاد في مداخلة على قناة حنبعل ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يمارس العمل السياسي ودخل في معركة حزبية.وكشف وليد جلاد ان رئيس الجمهورية قيس سعيد يريد تعيين وزير الداخلية المقال توفيق شرف الدين كخليفة لهشام المشيشي على رأس الحكومة.وأضاف وليد جلاد " عندما عين قيس سعيد توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية كان يمهد لتعيينه رئيسا للحكومة".وقال وليد جلاد " في حال رفضت بعض الاطراف هذا التوجه يتم حل البرلمان والمرور الى انتخابات تشريعية مبكرة وتنسيقيات الرئيس حاضرة".