رئيس الحكومة يستقبل وفدا عن الهيئة المديرة الجديدة للنادي الافريقي

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الجمعة 26 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، وفدا عن جمعية النادي الافريقي يتقدمهم رئيسها يوسف العلمي، وبحضور وزيرة الشباب والرياضة والادماج المهني بالنيابة سهام العيادي.ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة, مثل اللقاء فرصة لطرح وتدارس وضعية النادي الافريقي والبحث عن السبل الكفيلة من أجل اخراج هذا النادي العريق من المشاكل التي يتخبط فيها منذ قترة طويلة.وأكد رئيس الحكومة هشام مشيشي على ضرورة التفاف كل عائلة النادي الافريقي حول ناديها من أجل إنقاذه وعودته الى سالف اشعاعه محليا وعلى المستوى الدولي والافريقي، معتبرا أنه حان الوقت من أجل مراجعة قانون تمويل الجمعيات الرياضية لتدعيم استقلاليتها المالية.واعتبر هشام مشيشي أن هذا اللقاء، الذي شمل اليوم النادي الافريقي وسيشمل عديد الفرق الأخرى مستقبلا، يأتي في إطار استراتيجية متكاملة من أجل النهوض بالقطاع الرياضي وتوفير موارد مالية جديدة تضمن ديمومة الجمعيات الرياضية وتحسن من قدراتها في احتضان الشباب وتأطيره وصقل مواهبه.من جانبه عبّر رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي عن تقديره للفتة رئيس الحكومة تجاه النادي، مؤكدا أنه لن يدخر أي جهد من اجل انقاذ هذا النادي العريق رفقة كل المكتب الجديد، رغم صعوبة المهمة.واعتبر يوسف العلمي ان المهم الآن هو الجانب الرياضي وخاصة تفادي الترتيب السيء للفريق، وكذلك توفير موارد مالية إضافية حتى يتم خلاص الديون المتخلدة بالذمة، لتجاوز عقوبات الاتحاد الدولي لكرة القدم.