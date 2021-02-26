GAT VIE تقدم عروضا جديدة : طرق الاستفادة من المكاسب الضريبية الواردة في قانون المالية لسنة 2021

بلاغ صحفي -

يضمن قانون المالية لعام 2021 إجراءات ضريبية جديدة تهدف إلى تشجيع الادخار على المدى المتوسط والبعيد وذلك من خلال عقود تأمين على الحياة وعقود رسملة و في هذا السياق تقدم تأمينات GAT VIE إمكانية الادخار بمبالغ تصل إلى 100 ألف دينار سنويا والتمتع بخصم من الدخل الخاضع للضريبة والاستفادة سنويا من مكاسب ضريبية تصل إلى 35 ألف دينار.وبهدف الحصول على العرض الحصري للتأمين على الحياة، فإن الشروط التي يجب إستيفائها تبقى دون تغيير ،بالنسبة لعقود التأمين على الحياة من صنف إدخار، يجب ان تكون مدة العقد 8 سنوات على الأقل بالنسبة للعقود التي تم الاشتراك بها بداية من 1 جانفي 2018 و 10 سنوات للعقود التي تم إبرامها قبل 2018 ، كما يجب أن يكون المستفيد في نهاية العقد إما المؤمن نفسه أو زوجته أو فروعه أو أصوله.بالنسبة للعقود الجماعية للتأمين على الحياة التي تقترحها GAT VIE مثل التي أبرمتها الشركات لصالح موظفيها فبإمكانهم التمتع بالمزايا الجديدة، ولأجل ذلك من الضروري ان يساهم المنخرطين بدفع قسط التأمين بنسبة لا تقل عن الحد الأدنى الذي حدده المنشور الوزاري في الغرض ،مع العلم أن قانون المالية لسنة 2021 قد نص على حد أدنى للضريبة قدره 45 % من الضريبة المستحقة قبل إجراء اي خصم وتطبق هذه الاحكام الجديدة على الدخل المكتسب لسنة 2020 على ان يكون تاريخ تقديم الاقرار خلال سنة 2021، كما تطبق ايضا على الرواتب والجرايات المدفوعة بدءا من 1 جانفي 2021.وقد قال نائب المدير العام لـ GAT VIE إسكندر الحريزي « إن وظيفتنا تتطلب معرفة كيفية الاستماع وتقديم المشورة من خلال تواجدنا الدائم و التمكن المهني من أدوات العمل وسنكون دائمًا أقرب إلى عملائنا بفضل منصاتنا الاستباقية لاكتساب العملاء والاحتفاظ بهم ، وتؤكد مراقبتنا الدقيقة للتطورات المجتمعية والتكنولوجية وتطوير شبكات التوزيع الخاصة بنا».جدير بالذكر أن GAT VIE، تعد أول شركة متخصصة في التأمين على الحياة في تونس، حيث تجعل خبرتها متاحة لعملائها من خلال تزويدهم بأفضل النصائح الممكنة من خلال معرفتها بالبيئة المالية والقانونية والضريبية للتأمين على الحياة علاوة على تقديم خدمات بأسعار تفاضلية.