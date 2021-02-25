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الصين تقدم لتونس 100 الف جرعة تلقيح ضد كورونا في شكل هبة

Publié le Jeudi 25 Février 2021 - 21:30 قراءة: 0 د, 18 ث
في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 تلقت اليوم الخميس 25 فيفري 2021 استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني Zhang Jianguo اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.


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