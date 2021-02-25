الصين تقدم لتونس 100 الف جرعة تلقيح ضد كورونا في شكل هبة

في إطار متابعة رئاسة الجمهورية لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد 19 تلقت اليوم الخميس 25 فيفري 2021 استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير جزء من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة، حيث أعرب السفير الصيني Zhang Jianguo اليوم عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة تلقيح ضد فيروس كوفيد 19 بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.





