مجلة jeune afrique : لماذا يتجاهل قيس سعيد عمق تونس الإفريقي ؟

باب نات -

نشرت مجلة jeune afrique على موقعها الالكتروني تقريرا تحت عنوانتحدثت فيه عن العزلة التونسية في علاقة بالقارة الافريقية .و اعتبر التقرير أن غياب الرئيس التونسي قيس سعيد عن الاجتماعات الافريقية الكبرى يطرح عديد التساؤلات حيث تتوجه له اتهامات بعزل تونس عن عمقها الافريقي بينما يكافح رجال الأعمال و المستثمرين للبحث عن موطئ قدم في القارة السمراء التي تعتبر سوقا استثماريا كبيرا .و اضافت المجلة الفرنسية التي تعنى بالشأن الافريقي بأن عدم مشاركة قيس سعيد مطلع شهر فيفري في القمة 34 للاتحاد الافريقي بالرغم من كونها قمة افتراضية ، قد أثار ضجة كبيرة حيث كان على جدول اعمال القمة المذكورة نقاط ذات أهمية بالغة خاصة بتعيين الطاقم القيادي للمفوضية الافريقية للسنوات الاربع القادمة و كذلك إمداد لقاح فيروس كورونا في القارة الافريقية ، مقابل اقتصار التمثيلية التونسية في شخص وزير الخارجية عثمان الجرندي و هو ما يمثل رسالة سلبية من رئاسة الجمهورية التونسية للاتحاد الافريقي حيث مثل تونس في القمة ال33 الماضية كاتب الدولة للشؤون الخارجية صبري الباشطبجي .و أشار التقرير إلى الجدل نهاية سنة 2020 حول عقوبات مزعومة من الاتحاد الافريقي على تونس و منعها من المشاركة في الاجتماعات لمدة 6 أشهر بسبب عدم سداد مساهمتها المالية للاتحاد و هو ما اكده وزير الخارجية عثمان الجرندي و نفته مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة غير ان وزارة الخارجية رفضت التعليق على ذلك بعد اتصالات عديدة بها.و اضافت المجلة بأن غياب تونس الديبلوماسي لا يقتصر فقط على افريقيا بل تجاوز ذلك الى التغيب عن مواعيد دولية هامة على غرار مؤتمر برلين حول ليبيا و القمة الافتراضية بين الصين و افريقيا و منتدى باريس للسلام و منتدى دافوس و هو ما اعتبره أنيس الجزيري رئيس مجلس الاعمال التونسي الافريقي (TABC) غيابا لا مبرر له و هو ما يمكن تفسيره بإهتمام الرئيس بالصراعات السياسية الداخلية واصفا ذلك بالأمر المقلق .و خلصت المجلة الى الاشارة بأن تجاهل قيس سعيد لعمق تونس الافريقي يعود الى مرجعيته الاديولوجية القائمة على القومية العربية حيث اعتبر وزير الخارجية الاسبق خميس الجهيناوي أنه يجهل اسباب تغيب تونس عن المواعيد الافريقية الكبرى مؤكدا على ان البلاد يجب ان تكون مسموعة بشكل افضل داخل هياكل الاتحاد الافريقي .