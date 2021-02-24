تطوير التعاون الثنائي وإعادة إعمار ليبيا محور لقاء المشيشي بسفير تركيا بتونس

باب نات - استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, نوّه المشيشي خلال هذا اللقاء بعلاقات الأخوة والتعاون التي تجمع بين تونس وتركيا، مشددا على عراقتها ومتانتها.

من جهته أكد سفير تركيا بتونس رفيق علي أونانير على أهمية مواصلة التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات، وعلى ضرورة تطوير التعاون الثلاثي بين كل من تركيا وتونس وليبيا بهدف المساهمة في اعادة اعمار ليبيا، خاصة بعد تنصيب المجلس الرئاسي الجديد وانتخاب رئيس حكومة جديد.





