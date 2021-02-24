تعزيز علاقات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية محور لقاء المشيشي بالسفير الأمريكي

باب نات -

استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, ثمن المشيشي خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس ، مؤكدا على حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.من جانبه أكد السفير الأمريكي دونالد بلوم استعداد الحكومة الأمريكية الجديدة لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، عبر مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معبرا في ذات السياق عن ثقة الولايات المتحدة في نجاح هذه التجربة الديمقراطية الناشئة بفضل تكاتف مجهودات كل التونسيين.كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج "مؤسسة تحدي الألفية".