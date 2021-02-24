   Farid - عيش أنت  

تعزيز علاقات التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية محور لقاء المشيشي بالسفير الأمريكي

Publié le Mercredi 24 Février 2021 - 13:57 قراءة: 0 د, 36 ث
باب نات - استقبل رئيس الحكومة هشام مشيشي اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، السفير الأمريكي بتونس دونالد بلوم.

ووفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة, ثمن المشيشي خلال هذا اللقاء الدعم الأمريكي المتواصل لتونس ، مؤكدا على حرص بلادنا على الارتقاء بمستوى التعاون المثمر القائم مع الولايات المتحدة الأمريكية خدمة للمصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.


من جانبه أكد السفير الأمريكي دونالد بلوم استعداد الحكومة الأمريكية الجديدة لمواصلة الوقوف إلى جانب تونس ودعم مسار انتقالها الديمقراطي، عبر مساعدتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، معبرا في ذات السياق عن ثقة الولايات المتحدة في نجاح هذه التجربة الديمقراطية الناشئة بفضل تكاتف مجهودات كل التونسيين.

كما استعرض الجانبان سير جملة من مشاريع التعاون الثنائي لاسيما التقدم المحرز في الإعداد لبرنامج "مؤسسة تحدي الألفية".

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 221199

Cartaginois2011  (Tunisia)  |Mercredi 24 Février 2021 à 14h 34m |           
واحد قاعد يقدم بالبلاد،ويخدم رغم الصعوبات والعراقيل،وواحد قاعد يجبد الى الخلف...على الشعب و مؤسسات الدولة وضع حد الى الجذب الى الوراء و الى الفلسفة الشعبوية التي يمكن ان تقود الى الفوضى

Mnasser57  (Austria)  |Mercredi 24 Février 2021 à 14h 26m |           
السيد المشيشي قاعد يخدم على روحو وهو في حاجة الى دعم وحزام قوي ولابد من إعطائه الفرصة والوقت الكافي موش قاعد يدق في الحنك



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