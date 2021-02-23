   Sherine - Mafish Marra  

الشواشي: قيس سعيد صاحب الشرعية وهو انسان مبدئي يقوم بدوره والغنوشي والمشيشي فاشلان وهما عنصرا التوتر

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 20:38 قراءة: 0 د, 35 ث
حمّل الثلاثاء 23 فيفري، أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي مسؤولية تواصل الأزمة السياسية لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.

واعتبر أن بداية الحل هي استقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان واعتبار حكومة المشيشي حكومة تصريف أعمال بالتزامن مع اشراف رئيس الجمهورية على حوار وطني تنبثق عنه حكومة جديدة.


وشدّد الشواشي على أن حكومة هشام المشيشي هي أضعف حكومة منذ الثورة وأنه فشل في ادارة الحكومة الي جانب فشل الغنوشي في ادارة البرلمان.

وأكّد الشواشي على أن المشيشي والغنوشي أصبحا عنصرا التوتّر في البلاد مؤكّدا في المقابل أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو صاحب الشرعية والمشروعية وهو انسان مبدئي يلعب دوره وليس جزء من المشكل.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 221156

Afarit  ()  |Mardi 23 Février 2021 à 20h 45m |           
حتى الشيطان لديه مبادئ بمفهوم حزب التتار
منافقون متسلقون. انتهازيون
كل من عينهم قيس تبين أنهم فاسدون
ما أخبار صفقة الأكياس البلاستيكية التي مكنتم منها ممول حزبكم؟



En continu

Toutes les news

الثلاثاء 23 فيفري 2021 | 11 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:36 18:10 15:40 12:40 06:58 05:32
14°
 18° % 77 :الرطــوبة
تونــس 12°
2.06 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
18°-1218°-1018°-919°-1019°-10
  • Avoirs en devises
    22133,5

  • (23 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30031 DT        1$ =2,73136 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23 fev)   702,6 MDT