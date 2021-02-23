الشواشي: قيس سعيد صاحب الشرعية وهو انسان مبدئي يقوم بدوره والغنوشي والمشيشي فاشلان وهما عنصرا التوتر

حمّل الثلاثاء 23 فيفري، أمين عام التيار الديمقراطي، غازي الشواشي مسؤولية تواصل الأزمة السياسية لرئيس مجلس النواب راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي.واعتبر أن بداية الحل هي استقالة راشد الغنوشي من رئاسة البرلمان واعتبار حكومة المشيشي حكومة تصريف أعمال بالتزامن مع اشراف رئيس الجمهورية على حوار وطني تنبثق عنه حكومة جديدة.وشدّد الشواشي على أن حكومة هشام المشيشي هي أضعف حكومة منذ الثورة وأنه فشل في ادارة الحكومة الي جانب فشل الغنوشي في ادارة البرلمان.وأكّد الشواشي على أن المشيشي والغنوشي أصبحا عنصرا التوتّر في البلاد مؤكّدا في المقابل أن رئيس الجمهورية قيس سعيد هو صاحب الشرعية والمشروعية وهو انسان مبدئي يلعب دوره وليس جزء من المشكل.