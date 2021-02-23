   Sherine - Mafish Marra  

لنفاذ لتطبيقة beIN CONNECT باستخدام خطكم الجوال Ooredoo

Publié le Mardi 23 Février 2021 - 16:44 قراءة: 0 د, 28 ث
Communiqué de Presse - ااشتركوا في خدمة beIN CONNECT و تمتّعوا بأقوى المنافسات الرياضية عبر هاتفكم الجوال Ooredoo باستخدام كلّ وسائل المشاهدة و ذلك انطلاقا من رصيدكم الهاتفي


Ooredoo تمنحكم أفضل العروض الرياضية مع تطبيقة beIN CONNECT.

شاهدوا أقوى المباريات و البرامج الرياضية و المسلسلات و الصور المتحركة بتقنية streaming و تمتعوا بأعلى جودة beIN على كلّ وسائل المشاهدة.
تمنح تطبيقة BeIN CONNECT نفاذا حصريا لكلّ القنوات الرياضية و باقة من قنوات الطبخ و الترفيه إضافة لتغطية الأحداث الاستثنائية.
يمكن لمشتركي Ooredoo الاشتراك في عرض يومي Daily PASS عبر الموقع: https://www.bein.ooredoo.tn/


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