في رصيده عشرات القضايا "وشم" يكشف مروع المواطنين في سيدي حسين

باب نات -

تمكن اعوان مركز الامن الوطني بالعطار سيدي حسين من الاطاحة باخطر منحرف بالجهة في رصيده عشرات القضايا روع المواطنين بالجهة بالبراكاجات والسطو على منازلهم ونهبها.وقد أطيح بالمتهم وشم كان يحمله في يده جعل من المتضررين يتعرفون عليه .وكشفت الابحاث انه حديث الخروج من السجن وانه من ذوي السوابق العدلية ..وللاشارة فان المتهم لم يستخرج بطاقة تعريفه الوطنية حتى لا يتم التعرف على بصامته ثم اندمج في مجال البراكاجات والنهب والسطو.باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ به.