   Farid - ويّاك  

وزيرة العدل تشرف على اجتماع بالمديرين الجهويين للعدل

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 17:10 قراءة: 0 د, 52 ث
باب نات - أشرفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بعد ظهر اليوم على أشغال اجتماع عن بعد شارك فيه المديرون الجهويون للعدل، و حضره رئيس ديوان وزيرة العدل وأحد أعضاء الديوان و المدير العام للمصالح المشتركة ومدير الشؤون المالية بوزارة العدل.


وقد خُصّص الاجتماع لتدارس عدد من المسائل ذات العلاقة بالعمل اليومي لكل من الإدارات الجهوية للعدل و لعمل المحاكم والخدمات التي تسديها إلى المتقاضين.


ودعت وزيرة العدل بالنيابة إلى أولوية المتابعة الدورية و العاجلة للنظر في تشخيص واقع البنية التحتية للمحاكم و إنشاء فريق عمل عن بعد في الغرض، و ضبط ما تستوجبه بعض الوضعيات من تدخّل عاجل لتحسينها، معتبرة أن خيار مواصلة تطوير البنية التحتية للمحاكم بمختلف جهات الجمهورية و مزيد تحسين نسب تنفيذ المشاريع الجارية بالمؤسسات القضائية سواء من حيث الإحداثات الجديدة أو مشاريع الصيانة و التهيئة مسار تلتزم به وزارة العدل وتعمل على دعمه ومزيد تحقيق نتائج إيجابية فيه، و العمل على رفع العراقيل الإجرائية.
كما أوصت وزيرة العدل بالنيابة في ذات السياق إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يمكن أن تتيحها برامج و مشاريع التواصل الرقمي و تكنولوجيا المعلومات في المجال.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 221063



En continu

Toutes les news
.

الاثنين 22 فيفري 2021 | 10 رجب 1442
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:35 18:09 15:39 12:40 06:59 05:33
17°
 18° % 63 :الرطــوبة
تونــس 13°
6.69 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
18°-1318°-1217°-1017°-919°-9
  • Avoirs en devises
    22148,8

  • (22 fev)
  • Jours d'importation
    156
  •              1 € = 3,30222 DT        1$ =2,72732 DT
  • Solde Compte du Trésor   (22 fev)   1014,3 MDT