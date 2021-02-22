وزيرة العدل تشرف على اجتماع بالمديرين الجهويين للعدل

باب نات -

أشرفت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان بعد ظهر اليوم على أشغال اجتماع عن بعد شارك فيه المديرون الجهويون للعدل، و حضره رئيس ديوان وزيرة العدل وأحد أعضاء الديوان و المدير العام للمصالح المشتركة ومدير الشؤون المالية بوزارة العدل.وقد خُصّص الاجتماع لتدارس عدد من المسائل ذات العلاقة بالعمل اليومي لكل من الإدارات الجهوية للعدل و لعمل المحاكم والخدمات التي تسديها إلى المتقاضين.ودعت وزيرة العدل بالنيابة إلى أولوية المتابعة الدورية و العاجلة للنظر في تشخيص واقع البنية التحتية للمحاكم و إنشاء فريق عمل عن بعد في الغرض، و ضبط ما تستوجبه بعض الوضعيات من تدخّل عاجل لتحسينها، معتبرة أن خيار مواصلة تطوير البنية التحتية للمحاكم بمختلف جهات الجمهورية و مزيد تحسين نسب تنفيذ المشاريع الجارية بالمؤسسات القضائية سواء من حيث الإحداثات الجديدة أو مشاريع الصيانة و التهيئة مسار تلتزم به وزارة العدل وتعمل على دعمه ومزيد تحقيق نتائج إيجابية فيه، و العمل على رفع العراقيل الإجرائية.كما أوصت وزيرة العدل بالنيابة في ذات السياق إلى ضرورة الاستفادة من الإمكانيات التي يمكن أن تتيحها برامج و مشاريع التواصل الرقمي و تكنولوجيا المعلومات في المجال.