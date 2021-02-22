رئيس المجلس الأعلى للقضاء يستقبل رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعميات الإرهابية

باب نات -

استقبل صباح اليوم 22 فيفري 2021 يوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء العميد عبد الرزاق الكيلاني الوزير رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعميات الإرهابية والمكلف باستكمال مسار العدلة الانتقالية.وتم التطرق خلال هذا اللقاء الى المقترحات التي طلبتها الهيئة العامة من المجلس الأعلى للقضاء حول الإصلاحات المتعلقة بالقضاء والعدالة على ضوء التوصيات الواردة بتقرير هيئة الحقيقة والكرامة كما تناول اللقاء الإجراءات المتعلقة بالقضايا المنشورة امام الدوائر المتخصصة للنظر في الانتهاكات وأسباب بطئ مسارها والوسائل الكفيلة بالإسراع في البت فيها مع مراعاة حقوق الضحايا والمنسوب لهم الانتهاك.وتم الاتفاق على التواصل والتنسيق بين المجلس الأعلى والقضاء ووزارة العدل والهيئة العامة للنظر في الموضوع وتقديم المقترحات الى الحكومة حول الاصلاحات المذكورة قبل عرضها على المجلس التشريعي طبقا لمقتضيات الفصل 70 من قانون العدالة الانتقالية.