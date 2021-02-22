الطبوبي: رئاسة الجمهورية تريد رحيل كل الحكومة واقترحنا محمد الناصر لرئاسة هيئة حكماء وإلى الآن لم نتلق ردا من رئيس الدولة

هذه الجهة هددتني بالقتل

رئاسة الجمهورية تريد رحيل كل الحكومة

قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي اليوم الإثنين 22 فيفري 2021، إن المنظمة الشغيلة اقترحت الرئيس السابق لمجلس نواب الشعب محمد الناصر كرئيس لهيئة حكماء في علاقة بالحوار الوطني.وأكد الطبوبي أنه وإلى حد الآن لم يتلق الاتحاد العام التونسي للشغل ردا وإجابة من رئيس الجمهورية قيس سعيد.وتابع نور الدين الطبوبي في حوار له للإذاعة الوطنية، أن محمد الناصر رمز وسطي ومعتدل وصاحب مبادء وقناعات وقد أثبت ذلك في مسيرته المهنية التي تقلد خلالها مناصب هامة في الدولة.وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إنه سيتقدّم بقضية ضد مواطن تونسي يقيم في نيويورك من أجل تهديده بالقتل.وأضاف أنه بان بالمكشوف أن هناك "لوبيات" تريد وضع يديها على مؤسسات عمومية على غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد والخطوط التونسية.وأفاد الطبوبي، بأنّ رئاسة الجمهورية تريد رحيل كل الحكومة وليس فقط إنسحاب الوزراء الذين تعلقت بهم شبهات فساد.وأضاف الطبوبي أن أزمة التحوير الوزاري هي نتيجة لخلاف بين رئيس الجمهورية قيس سعيد ورئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ، وليس بين سعيّد والمشيشي. كما أشار إلى أن علاقته برئيس الجمهورية جيّدة وليس له أي تحالف مع أي كان وفق قوله.