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في سيدي حسين القبض على "بنت الغربة" اكبر مروجة مخدرات

Publié le Lundi 22 Février 2021 - 10:12 قراءة: 0 د, 26 ث
تمكن اعوان وإطارات منطقة الامن الوطني بسيدي حسين أول أمس من الاطاحة باكبر مروجة مخدرات بالجهة معروفة بكنية "بنت الغربة " وذلك أثر نصب كمين لها بجهة حي السبخة بسيدي حسين متلبسة وهي بصدد بيع اقراص مخدرة للشبان مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

وقد تم حجز كمية هامة من الاقراص المخدرة بحوزتها اعترفت انها كانت معدة للترويج بالمؤسسات التربوية وللشبان.



باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2 اذنت بالاحتفاظ بها وتحرير محضر في الغرض من اجل تهمة مسك وحيازة مادة مخدرة مدرجة بالجدول ب بغية الاتجار فيها.

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