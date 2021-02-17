الخليفي للعجبوني: جيتو حلفتو عالقرآن في بيرونا بش نطيحو حكومة الجملي ونعملو حكومة من غير نهضة ياخى تحالفتم معها

قال الاثنين 15 فيفري، النائب عن التيار الديمقراطي هشام العجبوني ان تواجد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في رئاسة البرلمان سببه قلب تونس.وأضاف خلال حضوره في برنامج تونس اليوم، بأنه في حال واصل راشد الغنوشي رئاسة البرلمان ولم تمر اللائحة الجديدة لسحب الثقة من الغنوشي فان السبب سيكون قلب تونس.ورد النائب عن قلب تونس أسامة الخليفي قائلا "الغنوشي رئيس للبرلمان لأنكم رفضتم التصويت على مرشحنا لرئاسة البرلمان وكنتم ستتحالفون مع النهض ليكون غازي الشواشي هو النائب الأول لرئيس البرلمان".وتابع الخليفي مكذبا اتهامات العجبوني "انتم تقولو الي احنا متحالفين مع النهضة قولو زادة الي انتم جيتو لبيرونا وحلفتو عالقران واتفقنا على اسقاط حكومة الجملي وتشكيل حكومة بدون نهضة ياخي تحالفتو مع النهضة في حكومة الفخفاخ وانقلبتم على تعهداتكم".فرد العجبوني قائلا "هذا موش صحيح وهيكل المكي لا يمثل الكتلة" في اعتراف بأن هيكل المكي هو من اتفق على ذلك مع قلب تونس دون استشارة الكتلة الديمقراطية.