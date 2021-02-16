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رئيس الجمهورية يستقبل عميد الهيئة الوطنية للمحامين

Publié le Mardi 16 Février 2021 - 17:55 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 بقصر قرطاج عميد الهيئة الوطنية للمحامين إبراهيم بودربالة وكاتب عام الهيئة حاتم المزيو.

ومثّل اللقاء فرصة للحديث عن جملة من القضايا التي تهمّ مهنة المحاماة والمشاكل التي تعيشها، فضلا عن استعراض عدة مسائل تهمّ الأوضاع العامة بالبلاد وخاصة الأزمة السياسية الراهنة.


ووفق بلاغ لرئاسة الجمهورية , أعرب رئيس الجمهورية عن تقديره لمهنة المحاماة وللدور الذي تقوم به في المنظومة القضائية من أجل إرساء العدالة.

ومن جانبه أوضح د إبراهيم بودربالة في تصريح إثر اللقاء أنّ الجلسة كانت مناسبة للتعبير عن مساندة الهيئة الوطنية للمحامين للدور الذي يقوم به سيادة الجمهورية في ما يتعلق بمقاومة الفساد وإصلاح منظومة الحياة السياسية.

كما ثمّن ما يتميز به رئيس الدولة من وضوح في الرؤية وعزيمة على تحمل المسؤولية المناطة بعهدته من أجل إنجاح المسار السياسي والاقتصادي والاجتماعي لبلادنا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 220703

Incuore  (Tunisia)  |Mardi 16 Février 2021 à 19h 09m |           
شكله فاهم عميد ال...



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