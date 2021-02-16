سليمان تفكيك عصابة اجرامية اختصت سلب تلاميذ المؤسسات التربوية والمواطنين

باب نات -

تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بسليمان ليلة أمس من القبض على عصابة اجرامية تتكون من 3 أشخاص اختصوا سلب تلاميذ المؤسسات التربوية والمواطنين وافتكاك هواتفهم وأموالهم تحت التهديد باسلحة بيضاء والعنف الشديد.وكشفت الابحاث معهم تورطهم في سلب مواطن تحت الضرب واللكم امواله لما كان مارا بجهة سليمان وقد تمكن اعوان فرقة الشرطة العدلية بسليمان من اعادة جزء من امواله .باستشارة النياية العمومية اذنت بالاحتفاظ بهم وتحرير محضر في الغرض.