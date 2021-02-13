تونس: القبض على شخص تعمد قرصنة حسابات فايسبوك وابتزاز أصحابها

تمكنت وحدات الإدارة الفرعية للوقاية الإجتماعية بإدارة الشرطة العدلية، من إلقاء القبض على شخص يبلغ من العمر 34 سنة يقطن في نابل، تعمّد قرصنة حسابات فايسبوك وابتزاز أصحابها.وفي بلاغ لها، أفادت وزارة الداخلية اليوم السبت 13 فيفري 2021، أنه على إثر التعهد بالبحث في قضية "التهديد المعلق على شرط والإبتزازعبر مواقع التواصل الإجتماعي" المتضررة فيها إمرأة (40 سنة) والتي بسماعها أفادت أنها تعرضت إلى قرصنة حسابها "فايسبوك" من قبل مجهول تعمّد الاستحواذ على معطياتها الشخصية وطالبها بتمكينه من مبالغ مالية وبطاقات شحن هاتف جوال مقابل استرجاعها لحسابها وفي صورة رفضها لمطالبه هددها بنشر محادثات ومعطيات خاصة وقد مكنته من مبلغ مالي أرسلته له عبر حوالة بريدية.تمكنت الوحدات المذكورة بعد إجراء جملة من التحريات من القبض على المظنون فيه، حيث تبيّن أنه محل 08 مناشير تفتيش لفائدة وحدات أمنية مختلفة من أجل "التحيل" و"الإبتزاز" و"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" و"السرقة".كما تبين أنه تلقّى 84 حوالة بريدية منذ سنة 2017 إلى أواخر السنة الفارطة تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة تتراوح بين 100 و700 دينار مُرسلة من أشخاص مختلفة.وجاء في البلاغ أنه بالتحري معه، اعترف بتولّيه قرصنة عدة حسابات "فايسبوك" وبعد تمكّنه من الولوج إليها يقوم بمقايضة أصحابها بتمكينه من مبالغ مالية مقابل إرجاعه الحساب وفي صورة عدم القبول بشروطه يتولى تهديدهم بنشر صورهم ومحادثاتهم الشخصية مضيفا أنه تلقى العديد من الحوالات البريدية تحتوي على مبالغ مالية متفاوتة وبطاقات شحن هاتف جوال من لدن المتعرضين لعمليات القرصنة، هذا وأمكن التعريف بـ75 متضررا من كامل ولايات الجمهورية.ومراجعة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل "التهديد المعلق على شرط والإبتزاز عبر مواقع التواصل الإجتماعي" وإحالته على أنظارها.