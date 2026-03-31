مدنين: أكثر من 50 وكيل اسفار وفريق إعلامي وصنّاع محتوى من ليبيا في زيارة استكشافية ترويجية للوجهة السياحية جربة-جرجيس

Publié le Mardi 31 Mars 2026 - 16:32
      
شرع وفد سياحي ليبي يتكوّن من أكثر من 50 وكيل أسفار وفريق إعلامي وصناع محتوى في زيارة المنطقة السياحية جربة-جرجيس ستتواصل إلى غاية يوم السبت 4 افريل المقبل، وسيتحوّل بعدها الى ولايتي سوسة والمنستير وفق برنامج سيمتد حتى يوم الاربعاء 8 أفريل القادم، وذلك في اطار عملية استكشافية وترويجية للوجهة السياحية التونسية.

وتهدف هذه الزيارة الى  تطوير الشراكات السياحية، والاطلاع على المقومات السياحية للوجهة السياحية جربة-جرجيس وايضا سوسة والمنستير، وتعزيز مكانة السوق الليبية بالوجهة التونسية التي تحتل المرتبة الرابعة في عدد السواح الليبيين الوافدين على وجهة جربة-جرجيس بـ 117 الف سائح خلال سنة 2025 قضوا 209 آلاف ليلة، وفق المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي.

وأضاف المحواشي، في تصريح لصحفيّة "وات"، أن هذه الزيارة ستشمل عددا من المنشآت السياحية للاطلاع المباشر على جودة الخدمات الفندقية، والمسالك الاثرية، وستتوج بعقد لقاءات مهنية مباشرة بين ممثلي وكالات الاسفار في البلدين، وتفعيل الحجوزات عبر المنصات الرقمية لتعزيز تدفق السياح، الى جانب برمجة عمليات تسويقية مشتركة من أجل تحقيق أرقام قياسية جديدة في الفترة القادمة.
وتأتي هذه الرحلة الترويجية والاستكشافية ببادرة من شركة باب الديوان للسفر والسياحة، بالتعاون مع منصة الحجوزات الفندقية، وذلك في اطار برنامج عمل انطلقت في تنفيذه الشركة للسنة الثالثة على التوالي، شمل في سنته الاولى كامل الوجهة التونسية، والسنة الثانية  تونس والحمامات وطبرقة، ليخصص في هذه السنة لوجهة جربة-جرجيس ثم سوسة والمنستير، وفق المدير التنفيذي لشركة باب الديوان جمال بن عياد.
واعتبر أن الزيارة المباشرة مهمّة في الإطلاع عن كثب على المنتوج والخدمات السياحية المتاحة بهدف حسن ترويجه، وإرساء ثقة أكبر بين وكالة الاسفار والحريف، مؤكدا العمل على تعزيز مكانة السوق الليبية بالوجهة السياحية جربة-جرجيس التي تمثل الوجهة الاولى للتونسيين في الصيف وحتى في الشتاء.
