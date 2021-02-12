بولبابه سالم لقناة الحوار اللندنية : الخلاف بين قرطاج و القصبة سياسي و لا علاقة له بالدستور

باب نات -

قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم لدى استضافته في قناة الحوار اللندنية ان الخلاف بين الرئيس قيس سعيد و رئيس الحكومة هشام المشيشي سياسي و لا علاقة له بالدستور و القانون مؤكدا ان دعوة الرئيس للوزراء الجدد لأداء القسم هي سلطة مقيدة و ليست سلطة تقديرية ، و أن رئيس الحكومة من حقه القيام بتحوير وزاري وهو مسؤول امام البرلمان الذي يقيم اداء حكومته.من جهة اخرى أقر بولبابه سالم بوجود احزاب تسعى الى الاصطفاف مع الرئيس من اجل اسقاط الحكومة للعودة الى الحكم مؤكدا انه ليس من الجيد لصورة تونس ان يقع ترذيل مؤسسة البرلمان الذي صادق على التحوير الحكومي ، و دعا رئيس الدولة الى ان يكون رمز وحدة الدولة و الشعب و لا ينساق وراء هؤلاء .