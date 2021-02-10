   Om Kalthoum - ذكريات  

بسبب تمويل الارهاب ... ايداع محامي السجن

Publié le Mercredi 10 Février 2021 - 15:06 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب اليوم الأربعاء 10 فيفري 2021 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في حق محامي ولمعرفة صحة الخبر اتصلت باب نات بالسيد محسن الدالي نائب وكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الارهاب بين انه تم ايداع المحامي المذكور السجن على خلفية اتهامه بتمويل الارهاب وتمجيده وللانضمام لتنظيم إرهابي .

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