وزير السياحة يعلن رسميا بني خداش بلدية سياحية بعد استيفاء الاجراءات القانونية

باب نات -

أعلن وزير السياحة الحبيب عمار عن تصنيف بلدية بني خداش رسميا كبلدية سياحية بعد استيفاء كل الاجراءات القانونية، لدى تواجده بمقر البلدية في إطار زيارة العمل التي أداها اليوم، السبت 06 فيفري 2021، إلى ولاية مدنين، بحضور والي مدنين الحبيب شواط ورئيسة بلدية بني خداش مبروكة السعيدي وممثلي السلط الجهوية وعدد من مكونات المجتمع المدني.كما دشن الوزير مكتب الإرشاد السياحي بالمنطقة ليكون نقطة وصل بين الجهة والوزارة من ناحية ولتقريب وتسهيل كل الخدمات الادارية والقيام بالعمليات الترويجية الضرورية لاستقطاب السياح في ظل تواجد عدد هام من مقومات السياحة البديلة.وأكد الحبيب عمار وزير السياحة أن هذا التصنيف يعكس ما تزخر به بني خداش من مقومات طببعية وتراث مادي ولامادي من شأنه أن يجعلها وجهة للسياحة البديلة بامتياز مؤكدا ان البلدية بعد هذا التصنيف يمكنها التمتع بدعم من صندوق دعم المناطق السياحية بإشراف الوزارة لتتمكن من تطوير نشاطاتها والمساعمة في انجاز مختلف البرامج الهادفة إلى تطوير السياحة.كما اطلع الوزير بالجهة، على عدد من مشاريع الايواء السياحي البديل من استضافات عائلية واقامات ريفية على غرار "دار حياة" لصاحبها ايوب الزموري و"دار صابر" للمستثمر بلقاسم صابر و"دار نعيم" لصاحبتها نعيمة الزموري، وذلك سعيا منه لتشجيع هذه المشاريع.وأكد الحبيب عمار ان وزارة السياحة ستقدم الدعم والإحاطة اللازمين لتطوير هذه المشاريع ببني خداش وبمختلف مناطق الجمهورية مشيرا إلى ان الوزارة تعمل حاليا، بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية وخاصة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، على تغيير الإطار القانوني المنظم لهذه المشاريع البديلة لتواكب التطور الحاصل في هذا المجال.وقام الحبيب عمار، في اطار تشجيع مشاريع السياحة البديلة، بتدشين الاستضافة العائلية "دار سناء" لصاحبها المستثمر الشاب ناصر السعداوي والكائنة بقصر حلوف معتمدية ببني خداش بطاقة ايواء 8 أسرة.وأكد الوزير، بالمناسبة، ان مثل هذه المشاريع يمكن ان تساهم في تنشيط السياحة خاصة بالمناطق الريفية اضافة إلى خلق مواطن شغل واستقطاب السياح باعتبار هذه المؤسسات السياحية البديلة اصبحت تجذب أكثر فأكثر نوعية جديدة من السياح ذات قدرة انفاق عالية.كما تحول الوزير الى غمراسن من ولاية تطاوين لزيارة "الضيعة النموذجية الإيكولوجية وادي الخيل" لصاحبها المستثمر رضوان تيس، بحضور والي تطاوين عادل الورغي، في اطار الإطلاع على مشروع السياحة البديلة "وجهة الظاهر"، هذا المشروع النموذجي المتميز والذي ساهم في إشعاع الجهة والتشجيع على الاستثمار وخلق مواطن الشغل بالاضافة إلى تثمين المقومات الطبيعية والايكولوجية بالمنطقة.