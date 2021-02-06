العويني للمحتجّين: هذوما موش أمن جمهوري وموش يدافعوا عالعلم.. هذا بوليس القاتل الغنوشي وبوشلاكة

باب نات - هاجم السبت 6 فيفري، المحامي عبد الناصر العويني السلطات الأمنية وأساسا الأمنيين المتواجدين في محيط شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة.
وأفاد العويني بأن الأمنيين قاموا بالاعتداء على المحامي ياسين عزازة وصرخ مخاطبا المتظاهرين "هذا الأمن موش أمن جمهوري هذا بوليس الغنوشي وبوليس بوشلاكة".
وتابع العويني قائلا "العصابات الأمنية متاع راشد الغنوشي ومتاع النهضة، العصابات الأمنية الي مسكرين بيها شارع الحبيب بورقيبة تخدم عند حركة النهضة وموش تدافع على العلف تدافع على الغنوشي" قبل أن يردد المتظاهرون شعار وزارة الداخلية وزارة ارهابية".
وأضاف متحدثا عن الأمن "هذوما جاو اليوم لأنو الوحيد المهدد في سلطته ونفوذه هو راشد الغنوشي والصبي متاعو المشيشي" مجددا تأكيده على أن الأمن لا يحمي العلم ولا يحمي المؤسسات والوطن بل يحمي الغنوشي القاتل منظم جريمة الاغتيال حسب تعبيره.
وأفاد العويني بأن الأمنيين قاموا بالاعتداء على المحامي ياسين عزازة وصرخ مخاطبا المتظاهرين "هذا الأمن موش أمن جمهوري هذا بوليس الغنوشي وبوليس بوشلاكة".
وتابع العويني قائلا "العصابات الأمنية متاع راشد الغنوشي ومتاع النهضة، العصابات الأمنية الي مسكرين بيها شارع الحبيب بورقيبة تخدم عند حركة النهضة وموش تدافع على العلف تدافع على الغنوشي" قبل أن يردد المتظاهرون شعار وزارة الداخلية وزارة ارهابية".
وأضاف متحدثا عن الأمن "هذوما جاو اليوم لأنو الوحيد المهدد في سلطته ونفوذه هو راشد الغنوشي والصبي متاعو المشيشي" مجددا تأكيده على أن الأمن لا يحمي العلم ولا يحمي المؤسسات والوطن بل يحمي الغنوشي القاتل منظم جريمة الاغتيال حسب تعبيره.
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