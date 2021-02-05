الطبوبي بعد لقاء المشيشي: "تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا"

باب نات -

التقى رئيس الحكومة هشام مشيشي مساء اليوم الجمعة 05 فيفري 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.ومثل اللقاء فرصة للحديث حول الوضع العام بالبلاد وخاصة الوضع السياسي الحالي وسبل الخروج من الأزمة السياسية للتفرغ لمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والاهتمام بما ينفع المواطنين.وفي تصريح صحفي أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن اللقاء كان إيجابيا في اتجاه إيجاد مخرج لحلحة الأزمة السياسية الراهنة بما يعلي مصداقية الدولة، مضيفا أنه في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تعيشها بلادنا تظهر القامات وأن تقديم بعض التنازلات من كل الأطراف يعتبر من شيم الكبار وليس ضعفا.وأعلن نور الدين الطبوبي بالمناسبة أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد سلسلة من جلسات العمل ضمن اللجنة العليا للتفاوض 5 زائد 5 فيما يتعلق بكل الاتفاقيات القطاعية ويساهم في انهاء المعضلة التي كانت تلقي بظلالها على التوترات الاجتماعية وكل المناخات في الوظيفة العمومية والقطاع العام.