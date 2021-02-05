الأوضاع في المؤسسة الاعلامية "سنيب-لابريس" محور لقاء الغنوشي بالاعلامي زياد الهاني

باب نات -

استقبل راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب صباح اليوم الجمعة 5 فيفري 2021 الإعلامي زياد الهاني رئيس لجنة إصلاح وإعادة هيكلة مؤسسة "سنيب " الناشرة لجريدتي "لابراس" و "الصحافة اليوم"، الذي قدّم له نسخة من التقرير الذي أعدّه في الغرض.ودعا زياد الهاني رئيس مجلس نواب الى دعم المساعي الرامية الى ترجمة ما قدّمه من مقترحات الى حلول ملموسة تمكّن من تطوير الأوضاع في هذه المؤسسة الإعلامية العريقة.وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب احترامه للحريات الصحفية وتقديره العميق للصحفيين والإعلاميين في القطاعين العام والخاص وبمختلف وسائطهم، مبرزا الحرص على ضرورة مساهمتهم في إنارة الراي العام وفي الحوار المجتمعي من أجل تونس افضل .