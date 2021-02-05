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العياري يحذّر: قيس سعيد يفتح بابا خطيرا.... قد يأتي برلمان يرفض اداءه القسم بتعلة الزقفونه

Publié le Vendredi 05 Février 2021 - 10:06 قراءة: 0 د, 24 ث
باب نات - حذّر الجمعة 5 فيفري، النائب ياسين العياري مما وصفه الباب الخطير الذي يفتحه رئيس الجمهورية قيس سعيد برفضه تأدية الوزراء لليمين.

وأشار العياري الي أن رئيس الجمهورية لا يصبح رئيسا الا بعد القسم أمام البرلمان معتبرا أن ممارسات الرئيس قد تفتح الباب في المستقبل للبرلمان، اذا لم يعجبه الرئيس، أن يرفض اداء الرئيس للقسم بتعلة الشهادتين والصراط والزقفونة.


واقترح العياري ان تتم استشارة لجنة البندقية لإنهاء أزمة التحوير ورفض القسم، معتبرا ذلك أبغض الحلال في ظل غياب محكمة دستورية.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219945

RIADH  (France)  |Vendredi 05 Février 2021 à 11h 06m |           
Du non sens, les parlementaires comme le président sont des élus, donc refuser le serment n'est pas envisageable, par ailleurs les ministres ne sont des élus donc les parlementaires comme le président pourraient le refuser.



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