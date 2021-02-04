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وزارة التجهيز ستتسلم مشروع مجمع الدوحة السكني مع موفى الربع الاول من سنة 2021

Publié le Jeudi 04 Février 2021 - 17:35 قراءة: 0 د, 21 ث
باب نات - استقبل كمال الدوخ وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، اليوم الخميس 04 فيفري 2021، سعد بن ناصر الحميدي سفير دولة قطر بتونس.
وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الجانبان أهم جوانب التعاون الثنائي أساسا في مجال الإسكان وسبل تطويره.

كما تناولت الجلسة تقدم تنفيذ مشروع مجمع الدوحة السكني المنجز في إطار البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي والممول من قبل صندوق قطر للتنمية. وأكد الوزير بالمناسبة أن قبول الأشغال سيكون أواخر الثلاثية الأولى من سنة 2021.

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