التمديد في أجل الإشتراك في مسابقة "جائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي" إلى غاية 02 فيفري القادم

أعلن الديوان الوطني للزيت، الخميس، عن التمديد في أجل الإشتراك في مسابقة "جائزة الديوان الوطني للزيت لأفضل زيت زيتون بكر ممتاز تونسي" إلى غاية 2 فيفري القادم، نظرا لكثرة الطلبات الواردة عليه.