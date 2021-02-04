بن عاشور: رفْض الرئيس تأدية الوزراء لليمين خرق جسيم وتصريحه بأن الاجراءات المستحيلة مسألة خاصة بالقانون الاداري أمر خاطئ

قال الخميس 4 فيفري، استاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور، انه ليس للرئيس سلطة تقديرية في علاقة بتأدية الوزراء لليمين الدستورية مشددا على ان اليمين الدستورية سلطة مقيدة وان الرئيس ملزم بقبول الوزراء لتأدية اليمين.واعتبر بن عاشور ان رفض الرئيس تأدية الوزراء لليمين الدستورية خرق جسيم للفصل الذي يتحدث عن امكانية اعفاء الرئيس في صورة ارتكابه خطأ جسيما.وأضاف بان تصريح الرئيس حول أن الاجراءات المستحيلة نظرية خاصة بالقانون الاداري خطأ وانه يمكن اعتماد هذه النظرية في القانون الدستوري.وبيّن بن عاشور انه وفي اطار الاجراءات المستحيلة يمكن للوزراء الجدد مباشرة مهامهم وقال " الرئيس ما يحبش اليمين الدستورية تاقف الدولة؟؟" مشيرا الي ضرورة المرور الي الأمام.وكان ورئيس الجمهورية قد قال بالامس خلال لقائه أمين عام اتحاد الشغل نور الدين الطبوبي بشأن تعطل استلام الوزراء الجدد الذين نالوا ثقة البرلمان لمهامهم نتيجة رفضه لاستقبالهم لأداء اليمين الدستورية وطرح البعض إمكانية اللجوء إلى ما يعرف بـ''الإجراء المستحيل''، علق سعيد قائلا: ''يسعون لاستلهام الحلول الفقهية وما هم بفقهاء.. يبحثون عن الإجراءات المستحيلة التي تطبق في القانون الإداري لا في القانون الدستوري''.