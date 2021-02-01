القبض على عناصر اجرامية مفتش عنها على متن قطار حمام الأنف

باب نات -

تمكن اعوان فرقة شرطة النجدة ببن عروس خلية'النقل'اول أمس وخلال قيامهم بحملة أمنية على مستوى محطات نقل خط قطار الضاحية الجنوبية مقرين الرياض، رادس،الزهراء،حمام الأنف..من القبض على نفرين محلا عدة مناشير تفتيش.الأول من مواليد1988أصيل باجة مفتش عنه من أجل التحيل وممارسة الشعوذة ...والثاني من مواليد1988أصيل منوبة من أصحاب السوابق العدلية محل 3 مناشير تفتيش من أجل الأعتداء بالعنف الشديد والسرقة والبراكاجات ...وبتفتيشهما تم حجز اسلحة بيضاء بحوزتهما ومخدرات ..باستشارة النياية العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس اذنت بالاحتفاظ بهما وتحرير محضر في الغرض...