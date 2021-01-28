توزر: نحو إحداث مسلك سياحي يثمن مكونات منطقة العرق والواحة القديمة بحامة الجريد

اختتمت في حامة الجريد من ولاية توزر، اليوم الخميس، الدورة التكوينية في المجال السياحي، والتي انتفع بها 8 من شباب المنطقة، امتدت على 5 أشهر، بغاية اعداد مجموعة من الادلاء السياحيين المحليين القادرين على التعريف بمكونات القرية القديمة بحامة الجريد "العرق" ومميزات الواحة القديمة، تحضيرا لإنشاء مسلك سياحي يثمن مكونات هذين الموقعين.وتندرج الدورة التكوينية، ضمن المشروع النموذجي للنهوض بالاقتصاد التضامني بحامة الجريد، المُنفّذ في إطار الشراكة بين بلدية المكان وجمعية "أشخاص مثلنا" الإيطالية، التي مولت مجموعة من الأنشطة، وفق ممثل الجمعية في حامة الجريد، منعم بوعلاق.وأوضح، ذات المصدر، في تصريح لـ(وات)، أن عناصر تدخل المشروع انقسمت الى عنصرين، اهتم الاول بالمجال الفلاحي، في حين ركّز العنصر الثاني على مكونات النشاط الثقافي والسياحي.وأضاف، أن الجانب الثقافي والسياحي الهدف منه هو تثمين قرية العرق القديمة وواحتها، باعتبارها من بين أقدم الواحات في جهة الجريد، وذلك عبر بعث جمعية تعنى بهما والشروع في الفترة القادمة في بعث مسلك سياحي داخل القرية يمتد على طول الواحة، لتشجيع الانتصاب في مجال الخدمات السياحية، على غرار محلات الصناعات التقليدية والاكلات، مع اتاحة فرصة الارشاد السياحي للشبان الذين تلقوا تكوينا في الغرض.من جانبه، أشار، رئيس بلدية حامة الجريد، محمد البشير الصولي، أن تعاون البلدية مع الجمعية الإيطالية، أثمر عددا من الأنشطة من بينها النشاط السياحي، لما تمتلكه المنطقة من مقومات يمكن أن تجعلها مزارا سياحيا.ولفت، الى أن البلدية تدرس مع الجمعية، إمكانية ترميم أحد الحمامات التقليدية في المنطقة بتمويل إيطالي، سيصل وفق التقديرات الى 280 ألف دينار، باعتبارها حمامات بالمياه الطبيعية السخنة، والتي مثلت في العقود الماضية أداة جذب لسياح من مناطق مجاورة.وكانت الجمعية الإيطالية، وفق الصواي، قد تدخلت في المجال السياحي عبر تهيئة مسالك فلاحية وتدعيم عدد من الفلاحين الشبان، بتمكينهم من أشجار مثمرة وتسييج مقاسمهم الفلاحية.