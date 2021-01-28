هيئة مكافحة الفساد: قدّمنا لرئيس الحكومة جميع المعطيات المتوفر بخصوص الأشخاص المقترحين لتولي مناصب وزارية

باب نات -

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أنها، وفي إطار الصلاحيات الموكولة إليها قانونا، بادرت بتاريخ 18 جانفي 2021 بتقديم جميع المعطيات المتوفرة لديها في علاقة بمهامها بخصوص الأشخاص المقترحين لتولي مناصب وزارية إلى رئيس الحكومة هشام المشيشي.يذكر أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، اعتبر أن « حكومته لها ما يكفي من الكفاءة للنجاح في مهمتها »، مشددا في أجوبته على مداخلات النواب في نهاية الجلسة العامة للبرلمان، مساء يوم الثلاثاء الماضي ، أن أعضاء الفريق الحكومي المقترحين « تم اختيارهم بعناية وبعد تدقيق » ، ومؤكدا أن « للدولة مؤسسات تحميها وتديرها ».وأكد المشيشي خلال تلك الجلسة المخصصة لمنح الثقة للأعضاء الجدد الممقترحين لعضوية فريقه الحكومي، ثقته في مؤسسات الدولة وفي قضائها، متعهدا باتخاذ ما يلزم من اجراءات « إذا ما ثبت يقينا ما يمس بنزاهة أي عضو من أعضاء حكومته المقترحين ».وقال إنه قام باستشارة مؤسسات الدولة بخصوص ملفات الوزراء المقترحين ضمن التحوير الوزاري الذي أعلن عنه يوم 16 جانفي الجاري، وشمل 11 وزيرا جديدا.