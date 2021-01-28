   Om Kalthoum - سيرة الحب  

قيس سعيد يتصل برياض جراد للاطمئنان عليه

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 15:50 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - كشف ''الكرونيكور'' في قناة التاسعة رياض جراد في تدوينة عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك ان رئيس الجمهورية اتصل به هاتفيا للاطمئنان علبه على خلفية الاستماع اليه أمس بعد جدل خبر تسميم الرئيس.

وكتب جراد في صفحته الرسمية علي الفايسبوك التدوينة التالية "شكرا لسيادة رئيس الدولة قيس سعيد على المكالمة الهاتفية التي جمعتني به اليوم للإطمئنان على صحتي و ملابسات إيقافي ليلة البارحة ..



يذكر ان جراد قدّم ليلة الاربعاء على المباشر معلومات خطيرة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية محسن الدالي ان جراد لم يتم ايقافه وتم الاستماع اليه كشاهد بكل احترام وهدوء وأنه من الطبيعي ان يتم الاستماع اليه بعد تصريحاته حول سلامة رئيس الجمهورية مضيفا بأنه سيتم الاستماع الي أي شخص لديه معطيات حول المسألة.
وأثارت تدوينة رياض جراد موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "الحمد لله أصبح لدينا بطل قومي جديد وهو رمز وأيقونة لحرية التعبير والاعلام"




Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 219523

Hassen  ()  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 17h 08m |           
De quel écurie nous sort cet énergumène???

Rommen  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 16h 18m |           
إن شاء الله الرئيس يكون اطمئن على كل من اوقف وحقق معه
اما الأغلب هذه عثرة أخرى
الحمد لله اللي الدستور حدد الصلوحيات



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