   Aballah Rwaished - رحلتي  

"البطل القومي" رياض جراد: ليلة البارحة تم اختطافي ومحاصرتي بالأسئلة وحرية الاعلام أصبحت مستهدفة

Publié le Jeudi 28 Janvier 2021 - 11:27 قراءة: 0 د, 48 ث
باب نات - نشر الخميس 27 جانفي، كرونيكور قناة التاسعة رياض جراد تدوينة قال فيها انه تم اختطافه ليلة الاربعاء بشكل استعراضي من طرف السلطات الأمنية بعد مغادرته قناة التاسعة.

واضاف في تدوينة بصفحته على الفايسبوك بأنه تعرض للهرسلة وتم افتكاك هاتفه قبل اقتياديه للقرجاني ومحاصرته.. بالأسئلة.


وقال ان هذه الممارسات لن تنجح في ترهيبه وتركيعه معتبرا في المقابل ان حرية الاعلام أصبحت مستهدفة بشكل واضح.

يذكر ان جراد قدّم ليلة الاربعاء على المباشر معلومات خطيرة حول محاولة اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيد.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية محسن الدالي ان جراد لم يتم ايقافه وتم الاستماع اليه كشاهد بكل احترام وهدوء وأنه من الطبيعي ان يتم الاستماع اليه بعد تصريحاته حول سلامة رئيس الجمهورية مضيفا بأنه سيتم الاستماع الي أي شخص لديه معطيات حول المسألة.
وأثارت تدوينة رياض جراد موجة ساخرة على صفحات الفايسبوك وعلق النشطاء بالقول "الحمد لله أصبح لدينا بطل قومي جديد وهو رمز وأيقونة لحرية التعبير والاعلام"



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219509

Weldtounes  (Tunisia)  |Jeudi 28 Janvier 2021 à 11h 47m |           
ها الزمان المنحوس البعابس و لات روس



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