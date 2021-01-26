   Abdelhalim Hafed - موعود  

الجرندي يهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية

Publié le Mardi 26 Janvier 2021 - 20:27 قراءة: 0 د, 25 ث
باب نات - نشر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي اليوم برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية (كتابة الدولة الامريكية) من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن.

وهذا نص الرسالة :

"اتقدم بأحر التهاني للسيد أنتوني بلينكن، الدبلوماسي المتميز وصديق تونس على تزكيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة . أتطلع للعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين بلدينا ومزيد تدعيم دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حل القضايا الدولية والإقليمية ولا سيما داخل مجلس الامن الدولي"






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