الجرندي يهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية

باب نات -
نشر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي اليوم برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية (كتابة الدولة الامريكية) من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن.
وهذا نص الرسالة :
"اتقدم بأحر التهاني للسيد أنتوني بلينكن، الدبلوماسي المتميز وصديق تونس على تزكيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة . أتطلع للعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين بلدينا ومزيد تدعيم دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حل القضايا الدولية والإقليمية ولا سيما داخل مجلس الامن الدولي"
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