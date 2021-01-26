الجرندي يهنئ أنتوني بلينكن على تعيينه وزيرا للخارجية

باب نات -

"اتقدم بأحر التهاني للسيد أنتوني بلينكن، الدبلوماسي المتميز وصديق تونس على تزكيته من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي لمنصب وزير خارجية الولايات المتحدة . أتطلع للعمل سويا من أجل تعزيز الشراكة الإستراتيجية القائمة بين بلدينا ومزيد تدعيم دور الدبلوماسية متعددة الأطراف في حل القضايا الدولية والإقليمية ولا سيما داخل مجلس الامن الدولي"

نشر وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي اليوم برقية تهنئة إلى أنتوني بلينكن، بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية الأمريكية (كتابة الدولة الامريكية) من قبل الرئيس المنتخب جو بايدن.