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بعد تصريحات سعيدة قراش، جوهر بن مبارك يدعو الي فتح تحقيق في احتجاز الرئيس الراحل قائد السبسي وتزوير توقيعه والظروف التي رافقت وفاته

Publié le Lundi 25 Janvier 2021 - 08:22 قراءة: 0 د, 42 ث
باب نات - دعا الأحد 24 جانفي، استاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، وكالة الجمهورية الي فتح تحقيق في تصريحات الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، سعيدة قراش .

ونبه بن مبارك الي خطورة تصريحات سعيدة قراش حول تزوير توقيع الرئيس واخفاء حالة عجزه عن القيام بوظائفه الدستورية وعدم ختمه تعديل القانون الانتخابي بسبب العجز التام.


وقال ان ما اتاه افراد من محيط الرئيس الراحل من أفعال اجرامية قصدية و كذلك تواطئ بعض المنشطين و المنشطات في قنوات تلفزية بهدف التستر على الجرائم، اساءت للراحل قايد السبسي و جعلته خلافا لارادته في موقع المستبيح للدستور و لقواعده الإجرائية الواضحة.

وذكّر بن مبارك بانه سبق ان دعا الي فتح تحقيق جدّي في مجمل الظروف التي رافقت مرض ثمّ وفاة الرئيس السابق الباجي قايد السبسي مجددا دعوته لذلك بمناسبة تصريحات سعيدة قراش.



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