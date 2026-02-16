Babnet   Latest update 22:39 Tunis

لجنة تنظيم الإدارة تواصل النظر في مقترح قانون لتنظيم ممارسة نشاط التسويق على المواقع الالكترونية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5bbde667536087.60082476_oipgkmenqlfjh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 16 Février 2026 - 22:39 قراءة: 1 د, 9 ث
      
خصصت لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، جلستها لليوم الاثنين، لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتم استعراض الـملاحظات والمقترحات المقدمة في إطار جلسات الاستماع الى كل من وزارات التجارة وتنمية الصادرات وتكنولوجيات الاتصال والـمالية والبنك الـمركزي التونسي ومنظمة الدفاع عن المستهلك والمجلس البنكي والمالي والغرفة النقابية الوطنية للتجارة الالكترونية والبيع عن بعد، وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس نواب الشعب.


ولدى تدخلهم، وبعد الاطلاع على الملاحظات المقدمة سواء العامة المتصلة بقطاع التجارة الالكترونية أو الخاصة المرتبطة بفحوى وفصول مقترح القانون، تم التداول حول محتوى هذه الـملاحظات والـمقترحات التي شملت عديد الجوانب المتصلة بتنظيم هذا النمط من التجارة مقترحين أن يتم الاستئناس بها عند الانطلاق في مناقشة هذه المبادرة التشريعية الهامة.


وفي جانب آخر من الجلسة، تم التطرق الى عدد من المسائل المتصلة باختصاصات اللجنة على المستويين التشريعي والرقابي، حيث اقترح أعضاء اللجنة العمل على متابعة عدد من الـمحاور التي لها تأثير مباشر على الخدمات الإدارية الـمـُسداة الى المواطن على غرار مشاريع التحول الرقمي والترابط البيني من جهة، إضافة الى بلورة تصور حول منهجية تعاطي اللجنة مع مقترحات القوانين المتعلقة بإحداث البلديات من جهة أخرى، وذلك من خلال تنظيم جلسات استماع الى مختلف الأطراف ذات الصلة بهذه الملفات خلال جلسات مقبلة.

كما تم الاتفاق على ضبط برنامج عمل اللجنة مرحلة لاحقة، بخصوص الزيارات الميدانية المزمع القيام بها الى عدد من المؤسسات ذات العلاقة باختصاصات اللجنة.
   تابعونا على ڤوڤل للأخبار تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments

0 de 0 commentaires pour l'article 323786

babnet

كل الأخبار...

saved articles
Babnet #1 in its Category in Tunisia
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 16 فيفري 2026 | 28 شعبان 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:29
18:03
15:34
12:40
07:07
05:40
الرطــوبة:
% 77
Babnet
Babnet17°
15° Babnet
الــرياح:
10.29 كم/س
Babnet
Babnet12°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
17°-12
16°-12
20°-8
21°-11
15°-11
  • Avoirs en devises 25246,2
  • (16/02)
  • Jours d'importation 107
  • 1 € = 3,38492 DT
  • (16/02)
  • 1 $ = 2,86875 DT
  • Solde Compte du Trésor     (13/02)     1325,2 MDT
  • Billets et Monnaie en circulation   (13/02)   27408 MDT
Indicateurs monأ©taires et financiers quotidiens
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One All Radio in One
Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
All radio
Babnet

مقالات رأي >>