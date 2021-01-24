سعيدة قراش تكشف أن الرئيس الباجي قائد السبسي كان في الأيام الأخيرة عاجزا عن اداء وظائفه الدستورية وانه تم تزوير امضائه

حافظ قائد السبسي " سعيدة قراش تمارس الاكاذيب وإذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي"‎

تحدثت الأحد 24 جانفي، الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي، سعيدة قراش عن الأيام الأخيرة للرئيس الراحل.وكشفت في حوارها على أمواج اذاعة موزاييك، أن الباجي قائد السبسي كان في أيامه الأخيرة عاجزا عن القيام بمهامه الدستورية.وأفادت بأن ديوان رئيس الجمهورية لم يكن انذاك على علم بوضعية الرئيس الذي كان على فراش الموت وقالت "أحنا تسكّر علينا" مشيرة الي ان بعض أفراد العائلة كانوا يقومون بالتعتيم على كل ما يتعلق بوضعية الرئيس.وكشفت سعيدة قراش في الأثناء أنه وخلال حالة العجز التي يعيشها الرئيس تم تزوير امضائه في علاقة بإصدار عفو خاص.وبخصوص عدم توقيعه على تعديل القانون الانتخابي في تلك الفترة أكدت سعيدة قراش ان الرئيس لم يوقع لأنه كان في حالة عجز مؤكدة أن الرئيس الراحل كان حريصا على كل ما هو قانوني ودستوري حتى لو تعلّق الأمر بمسائل تتعارض مع موقفه الخاص مشيرة الي ان الرئيس كان ضد التعديل لكنه لو لم يكن عاجزا لقام بختمه باعتبار أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين كانت رفضت الطعن الذي تقدم به عدد من النواب ضد مشروع تعديل القانون الانتخابي.تجدر الاشارة الي أن قناة الحوار التونسي كانت نشرت انذاك صورة للرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وهو جالس في مكتبه وعنونت الصورة بان الرئيس اطلع على مشروع تعديل الانتخابي ورفض ختمه.من ناحيته هاجم حافظ قائد السبسي نجل الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي الناطقة السابقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش بسبب تصريحها . وقال حافظ قائد السبسي " سعيدة قراش تمارس الاكاذيب وإذا خلا لك الجو فبيضي وفرخي".