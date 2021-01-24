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بلدية رواد تكشف عن فضيحة نفايات جديدة مستوردة من أوروبا عبر شركات تونسية

Publié le Dimanche 24 Janvier 2021 - 08:15 قراءة: 0 د, 29 ث
باب نات - كشفت السبت 23 جانفي، بلدية رواد عن فضيحة نفايات جديدة مستوردة من الخارج عبر شركات تونسية.

وأوضحت البلدية أنه تم العثور بمنطقة واد خياط قرب مقطع الحجارة التابعة لمعتمدية رواد عن نفايات معلبة تم التثبت من أن مصدرها اوروبي معلنة فتح تحقيق في الغرض من قبل اعوان الشرطة البيئية.


كما اشارت البلدية الي انها ستطالب النيابة العمومية بالتدخل والكشف عن حيثيات هذه الجريمة الخطيرة، ومصدرها وهل لها علاقة بالنفايات المورّدة عن طريق ميناء سوسة او غيرها.

وأفادت البلدية في وقت لاحق بانه تم التعرف على صاحب الشاحنة التي القت بالنفايات ومصدرها و سيتم متابعته قضائيا.



Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219248

Karimyousef  (France)  |Dimanche 24 Janvier 2021 à 10h 02m |           
اتحاد الشغل الحامي الأول للفساد.شاهدو ردة فعه حول شركة الطيران. هذه النفايات ، مرطبتة بالفساد الحامي الأول لاتحاد الشغل



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