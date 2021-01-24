بلدية رواد تكشف عن فضيحة نفايات جديدة مستوردة من أوروبا عبر شركات تونسية

باب نات -

كشفت السبت 23 جانفي، بلدية رواد عن فضيحة نفايات جديدة مستوردة من الخارج عبر شركات تونسية.وأوضحت البلدية أنه تم العثور بمنطقة واد خياط قرب مقطع الحجارة التابعة لمعتمدية رواد عن نفايات معلبة تم التثبت من أن مصدرها اوروبي معلنة فتح تحقيق في الغرض من قبل اعوان الشرطة البيئية.كما اشارت البلدية الي انها ستطالب النيابة العمومية بالتدخل والكشف عن حيثيات هذه الجريمة الخطيرة، ومصدرها وهل لها علاقة بالنفايات المورّدة عن طريق ميناء سوسة او غيرها.وأفادت البلدية في وقت لاحق بانه تم التعرف على صاحب الشاحنة التي القت بالنفايات ومصدرها و سيتم متابعته قضائيا.