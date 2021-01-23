الغنوشي والمشيشي على رأس المستقبلين لجثمان محرزية العبيدي‎

Publié le Samedi 23 Janvier 2021 - 22:46 قراءة: 0 د, 17 ث
باب نات - وصل جثمان النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي إلى مطار قرطاج مساء يوم السبت 23 جانفي قادما من فرنسا أين وافتها المنية.
ومن أبرز المستقبلين لجثمان العبيدي في المطار رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي و نائب رئيس البرلمان السابق عبد الفتاح مورو و عدد من النواب والمسؤولين في
الدولة.

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 219246

3azizou  (Nigeria)  |Samedi 23 Janvier 2021 à 23h 01m |           
رحم الله اختنا محرزية و لا نقول إلا كما أمرنا
نبينا انا لله و إنا إليه راجعون



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