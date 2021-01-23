الغنوشي والمشيشي على رأس المستقبلين لجثمان محرزية العبيدي‎

باب نات - وصل جثمان النائبة عن حركة النهضة محرزية العبيدي إلى مطار قرطاج مساء يوم السبت 23 جانفي قادما من فرنسا أين وافتها المنية.

ومن أبرز المستقبلين لجثمان العبيدي في المطار رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة هشام المشيشي و نائب رئيس البرلمان السابق عبد الفتاح مورو و عدد من النواب والمسؤولين في

الدولة.



