سمير الوافي متحدّثا عن قيس سعيّد: لم أفهم هذا الرئيس هل بالنسبة له هناك ميّت فاسد وآخر صالح؟؟

اعتبر الجمعة 22 جانفي، الاعلامي سمير الوافي أن توجيه رئيس الجمهورية قيس سعيد برقية تعزية لعائلة محرزية العبيدي أمر عادي وليس أمرا استثنائيا.واستدرك قائلا " كن الغريب هو تجاهله التام لوفاة النائب مبروك الخشناوي قبلها رحمه الله...والذي سبق أن إستقبله في القصر للتشاور قبل انضمامه لقلب تونس".وتابع الوافي مستغربا " بعد أكثر من عام على توليه الرئاسة لم أفهم هذا الرئيس...هل بالنسبة له هناك ميت فاسد لا يستحق التعزية وآخر صالح يعزيه !؟".وتساءل مستنكرا " لماذا يحرص على الإخلال بدوره وواجبه الدستوري كمجمّع وموحّد للتوانسة ويقسمهم أحياء وأموات !؟؟...لماذا يعزي هذا دون ذاك وهل هو مصر على عدم التواصل مع نواب قلب تونس حتى للتعزية عند وفاة أحدهم".