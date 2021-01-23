وزير الصحة: ''اللجنة العلمية إقترحت فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع''

أكد وزير الصحة فوزي المهدي في تصريح لجريدة المغرب في عددها الصادر، اليوم السبت 23 جانفي 2021، أنّ اللجنة العلمية إقترحت على رئيس الحكومة فرض حجر صحي شامل كل نهاية أسبوع.و أفاد أن "الحجر الشامل بمفهومه القديم لم يعد ناجعا أمام ارتفاع عدد الاصابات والوفيات".وكان وزير الصحة قد أعرب عن قلقه من سرعة تفشي فيروس كورونا وارتفاع عدد الإصابات والوفيات وذلك في تصريح اعلامي ادلى به الجمعة على هامش موكب تسلمت تونس خلاله هبة أمريكية من مستلزمات الوقاية الصحية ضد كورونا.وكشف وزير الصحة عن تسجيل رقم قياسي في عدد الوفيات بلغ 100 حالة وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا وذلك بتاريخ يوم امس الخميس 21 جانفي 2021.وللإشارة فإن وزير الصحة فوزري مهدي يعقد اليوم في مقر رئاسة الحكومة بالقصية ندوة صحفية لاستعراض آخر مستجدّات الوضع الوبائي والإعلان عن إجراءات جديدة للحد من تسارع إنتشار فيروس كورونا.ويذكر أن المدير العام لمعهد باستور وعضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كوفيد-19، الهاشمي الوزير كان قد أكد أمس ان اللجنة لم تقترح حجرا صحيا شاملا جديدا.وفرضت تونس جملة من الإجراءات للحد من انتشار فيروس كورونا من بينها منع الجولان بداية من الساعة الثامنة ليلا، ومنع التنقل بين المدن، والعمل بنظام التناوب في الوظيفة العمومية، ودعم العمل عن بعد للحد من الاكتظاظ لاسيما بوسائل النقل العمومية وغيرها.ويذكر انه قد صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، أمر حكومي يتعلق بالتمديد إلى غاية 14 فيفري المقبل، في العمل بأحكام الأمر الحكومي عدد 49 لسنة 2021 الصادر يوم 15 جانفي الجاري، والمتعلق بأحكام استثنائية لعمل أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية والهيئات والمؤسسات والمنشآت العمومية.