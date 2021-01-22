الجرندي ونظيره الفلسطيني يبحثان التطورات في الأراضي المحتلة واجتماع مجلس الأمن حول الشرق الأوسط

تلقّى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 مكالمة هاتفية من نظيره الفلسطيني، رياض المالكي، تناولت علاقات الأخوة التونسية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في المنطقة العربية وعلى المستوى الدولي.

وأثنى وزير خارجية دولة فلسطين في مستهل المكالمة على دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية، منوها بمواقف الرئيس، قيس سعيد، تجاه الشعب الفلسطيني وحرصه على استعادة حقوقه المشروعة. كما أطلع نظيره التونسي على آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة على ضوء اجتماع مجلس الأمن الدولي المقرر تنظيمه يوم 26 جانفي 2021 خلال رئاسة تونس للمجلس "حول الوضع في الشرق الأوسط بما في ذلك القضية الفلسطينية".

وفي نفس السياق، تناول الوزيران الاستعدادات المتعلقة بالاجتماع الوزاري الطارئ على مستوى وزراء الخارجية العرب والمزمع عقده قريبا في القاهرة لمتابعة التطورات في المنطقة وسبل مزيد دعم القضية الفلسطينية.



