دفع التعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية لتوفير لقاح كوفيد-19

باب نات -

مثّل دفع التعاون والشراكة في المجال الصحي بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية محور المحادثات التي جمعت اليوم الجمعة 22 جانفي 2021 وزير الصحة فوزي مهدي بالقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكيّة بتونس ڨريڨوري لوجيرفو.ووفق بلاغ لوزارة الصحة, أكد الجانبان على الحرص المتواصل للتسريع بتزويد تونس بلقاح كوفيد-19 في أفضل الآجال ودعم مساهمة الولايات المتحدة الأمريكية في إنجاح تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد.كما انتظم على هامش هذا اللقاء موكب تمّ خلاله تسليم هبة من الولايات المتحدة الأمريكية تشتمل على كميات هامة من مستلزمات الحماية الفردية لفائدة مهنيي الصحة مخصصة لكل من المستشفى الجهوي ببن قردان والمستشفى المحلي برمادة وتعدّ هذه الهبة القسط الأخير من إجمالي المساعدات التي قدمتها الحكومة الأمريكية لدعم جهود تونس في مجابهة جائحة كوفيد-19 منذ مارس 2020 والتي فاقت قيمتها 36 مليون دولار.