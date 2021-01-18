في تقريرها النهائي: هيئة الرقابة العامة تؤكد أن الفخفاخ كان في وضعية تضارب مصالح وتقرّ بإتلاف وثائق خاصة بصفقات استغلال المصبات

أقرت الاثنين 18 جانفي، هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية بان رئيس الحكومة السابق كان في وضعية تضارب مصالح في علاقة بالصفقات المبرمة بين الشركة التي يملك جزأ من رأسمالها VALIS والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.وأكد اعضاء الهيئة خلال جلسة استماع بلجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أبرمت حسب تقديرهم على أساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط ووصفوها بالمعيبة ولا تتوفر فيها الشروط القانونية.من جانب آخر وحسب ما نقلته النائبة يمينة الزغلامي فقد أقرت هيئة الرقابة العامة بأنه تم اتلاف وثائق خاصة بصفقات استغلال المصبات وذلك على عكس ما صرحت به المديرة العامة للوكالة الوطنية للنفايات في أكثر من مناسبة.