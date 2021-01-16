   Ali Riahi - غزالة  

بولبابه سالم للإذاعة الوطنية: يمكن للمشيشي طلب تفويض من البرلمان في هذه الظروف و التحوير الوزاري قادم

Publié le Samedi 16 Janvier 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 40 ث
باب نات - قال الكاتب و المحلل السياسي بولبابه سالم خلال استضافته في الإذاعة الوطنية أنه يمكن للبرلمان في الحالات الاستثنائية بسبب التفشي الخطير لجائحة كورونا اضافة الى تكرر تعطيل عمل المجلس ان يفوض رئيس الحكومة للعمل بالمراسيم مثلما حصل في الموجة الأولى مع إلياس الفخفاخ .

و حول إجابة عن سؤال حول التحوير الوزاري أكد بولبابه سالم ان الحزام البرلماني للحكومة متفق حول هذا الأمر و هناك خلافات حول طبيعة التحوير بين من يريد دخول شخصيات مستقلة و آخرون يريدون دعمها بشخصيات سياسية ،، و اضاف ان هناك وزراء فشلوا بعد اكثر من مائة يوم و من حق المشيشي التقييم و التغيير كما توجد وزارات شاغرة مثل الداخلية و الثقافة و البيئة و اعتبر انه لا يمكن ان تكون وزارة في حجم وزارة الداخلية دون وزير متفرغ لفترة طويلة .




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