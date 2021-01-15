سليانة: مواجهات بين عدد من المحتجين ووحدات الأمن بسليانة المدينة

اندلعت في حدود الساعة الرابعة والنصف من عشية اليوم الجمعة أعمال شغب ومواجهات بين عدد من الشباب ووحدات الأمن على مستوى شارع عبد الستار الدريدي بسليانة المدينة، وفق ما عاينته صحفية "وات" بالجهة.
وعمد المشاركون في أعمال الشغب إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، هذا إلى جانب تمركز وحدات عسكرية في الشارع المذكور.
يشار إلى أن أسباب اندلاع المواجهات لا تزال مجهولة.
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وعمد المشاركون في أعمال الشغب إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، هذا إلى جانب تمركز وحدات عسكرية في الشارع المذكور.
يشار إلى أن أسباب اندلاع المواجهات لا تزال مجهولة.
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
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