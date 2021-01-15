سليانة: مواجهات بين عدد من المحتجين ووحدات الأمن بسليانة المدينة

اندلعت في حدود الساعة الرابعة والنصف من عشية اليوم الجمعة أعمال شغب ومواجهات بين عدد من الشباب ووحدات الأمن على مستوى شارع عبد الستار الدريدي بسليانة المدينة، وفق ما عاينته صحفية "وات" بالجهة.وعمد المشاركون في أعمال الشغب إلى إشعال العجلات المطاطية ورشق الوحدات الأمنية بالحجارة التي استعملت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم، هذا إلى جانب تمركز وحدات عسكرية في الشارع المذكور.يشار إلى أن أسباب اندلاع المواجهات لا تزال مجهولة.