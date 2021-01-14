يوم ترويجي بمناسبة تسجيل عنصري الكسكسي وطرق الصيد بالشرفية على القائمة التمثيلية لليونيسكو

باب نات -

نظمت وزارة الشؤون الثقافية الأربعاء 13 جانفي 2021 بمسرح المبدعين الشبان بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" يوما ترويجيا بمناسبة تسجيل عنصري الكسكسي، المعارف والمهارات والممارسات المرتبطة بإنتاجه واستهلاكه، وطرق الصيد بالشرفية بجزر قرقنة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونيسكو، تحت إشراف وزير الشؤون الثقافية بالنيابة الحبيب عمار بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي ووالي تونس الشاذلي بوعلاق والسفير المندوب الدائم للجمهورية التونسية لدى اليونيسكو غازي الغرايري ومديرة إدارة الثقافة وبرامج حماية التراث بالألكسو حياة قطاط وممثلين عن سعادة سفراء كل من الجزائر والمغرب وموريتانيا.وفي كلمته الافتتاحية أشار وزير الشؤون الثقافية بالنيابة إلى أن الاحتفال بعنصر الكسكسي "فإنّنا نحتفي بثقافةٍ كاملة تشتَرِكُ فيها الدول المغاربية الشقيقة: الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس: معارفَ ومهاراتِ وطقوسًا وممارسةً، لنجذّر من خلال هذه الأكلة الشعبية الأصيلة جملة من القيم والمبادئ الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية القائمة على التواصل والمشاركة."وأضاف أن "الكسكسي يتجاوزُ في بلداننا مكانته كأكلة رئيسية ذات قيمة غذائية تسجّل حضورها في كل المناسبات ليكون عنصرا تراثيّا مشتركا، بما يحمله من دلالاتِ رمزيةٍ في المتخيل الجماعيّ وبما يتضمّنه من رصيد ثقافي، تَرَسّخَ عبر العصور ليكون حاملا لذاكرة لا تزال حيّةً وعنوانا لهُويَّةٍ متجددة.ويكون اليوم عنصرا يُترجم تعاوننا ووحدةَ جُهودِ كل من ساهم من دُولنا الشقيقة في إعداد هذا الملف بحثا وجردا وتوثيقا وصياغة وتثمينا وترويجا."وأفاد الوزير، من جهة أخرى، أن الصيد بالشرفية الذي يعتبر العنصر الثاني الذي تم تسجيله على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية بمنظمة اليونيسكو يعد من أحد أقدم الطرق المستخدمة في صيد السمك، تقنية وممارسة وطقوسا ورمزية، إضافة إلى ما يحمله هذا العنصر من خصوصيات وأبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية.وفي سياق متصل أكد الوزير أن بهذا التسجيل يكون لتونس أربعة عناصر مسجلة نهائيا في قائمة التراث العالمي وهي "خزف سجنان" و"النخيل" إضافة إلى "طرق الصيد بالشرفية" و"الكسكسي" معربا عن أمله في أن يحظى "ملفان آخران بمثل هذا التوفيق والنجاح وهما عنصري الهريسة والخط العربي، المنتظر تقويمهما في نهاية سنة 2021".وتم خلال هذه المناسبة تنظيم معرض صور فوتوغرافية يوثق لعملية ممارسة الصيد بالشرفية في جزر قرقنة بالبهو الرئيسي بمدينة الثقافة وعرض شريطين وثائقيين حول عنصر الكسكسي المعارف والمهارات والطقوس وعنصر الصيد بالشرفية المسجلين على قائمة التراث العالمي غير المادي لليونيسكو بالإضافة إلى تكريم ثلة من المشاركين في إعداد ملفات التسجيل.